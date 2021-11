Criança raptada à entrada da escola primária em Joanesburgo

Uma menina de 11 anos foi raptada esta quarta-feira de manhã à entrada de uma escola primária em Mayfair, subúrbio residencial próximo do centro da cidade de Joanesburgo, anunciou o ministro da Educação da província de Gauteng.

De acordo com Panyaza Lesufi, citado por vários órgãos de imprensa sul-africanos, a criança de 11 anos foi raptada por homens armados às 7:00 locais no momento em que aguardava na fila para cumprir os protocolos da covid-19 junto ao portão de entrada na escola primária EP Baumann, em Mayfair.

"O incidente aconteceu do lado de fora do portão da escola quando a criança estava na fila para ser higienizada e rastreada", afirmou Lesufi, acrescentando que "a polícia está a investigar as circunstâncias do incidente".

O governante sul-africano condenou o alegado crime, salientando que as autoridades destacaram uma equipa de apoio psicológico para a escola "para assistir os alunos e funcionários da escola que podem estar afetados pelo trauma de terem testemunhado este infeliz incidente".

A polícia sul-africana não confirmou até ao momento o incidente.

"Dois homens armados com AK47's pararam num Toyota Yaris quando as crianças faziam fila do lado de fora do portão e chamaram a menina. Sabiam o seu alvo", adiantou a vereadora Rickey Nair, em declarações à imprensa no local.