Homem processa estação televisiva australiana após ser identificado como o raptor de Cleo Smith

Um australiano abriu um processo por difamação contra um dos mais conhecidos canais de notícias da Austrália, depois de o identificarem, de forma errada, como um alegado raptor de crianças.

O rapto de Cleo Smith chamou a atenção um pouco por todo o mundo. Dezoito dias depois de desaparecer, a criança de 4 anos foi encontrada trancada numa casa e Terence Kelly foi acusado do rapto da menina.

Horas depois da detenção, o canal Seven publicou as imagens de Terrance Flowers, em vez de Terence Kelly.

Citado pela BBC, o advogado de Flowers afirma que o canal de televisão "prejudicou significativamente" a imagem do seu cliente, apresentando-o erroneamente como o principal suspeito.

"Com imagens: o homem acusado de raptar Cleo Smith", era o título do artigo online publicado pela Seven, que usou quatro fotografias de Flowers no Facebook, onde usa o nome da mãe, Kelly.

As imagens foram usadas sem o seu consentimento. O advogado diz que a situação causou uma "grande angústia" à família Flowers.

"A publicação da Seven Network levou o sr. Flowers a ser sujeito a comentários de ódio por toda a nação e pelo mundo, e resultaram na sua hospitalização após um severo ataque de pânico", esclareceu o advogado.

No próprio dia da publicação do artigo, a emissora foi alertada para o erro. Apagou as imagens e emitiu um comunicado a pedir desculpas. Sobre o processo, ainda não reagiu.

O CASO CLEO SMITH

A Polícia da Austrália Ocidental encontrou a menina de quatro anos numa casa a 100 quilómetros do local do desaparecimento.

A criança desapareceu na madrugada do dia 16 de outubro quando estava de férias com a família numa zona remota da Austrália.

Centenas de australianos ajudaram nas buscas exaustivas, mas foi graças a uma pista sobre um carro observado na madrugada do desaparecimento, que levaram as autoridades ao raptor de Cleo Smith.

A menina estava trancada numa casa de um bairro social de Carnarvon, uma povoação de pescadores e plantações de bananas, a cerca de sete minutos da casa da família.

O suspeito de 36 anos não terá ligações à família. Terá sido visto pelos vizinhos a comprar fraldas recentemente.

