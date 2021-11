As fotos do eclipse parcial da Lua

Esta sexta-feira ocorreu o último eclipse lunar do ano, o mais longo dos últimos 580 anos.

O fenómeno aconteceu às primeiras horas da manhã desta sexta-feira.mas em território português só foi possível ver nos Açores.

Nem em Portugal continental nem na Madeira foi possível assistir ao fenómeno lunar.

O eclipse parcial foi ainda visto a partir da África Ocidental, alguns locais da Europa Ocidental, América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico.

Apesar de ser considerado parcial, o Observatório Astronómico de Lisboa explica que o eclipse “estará próximo do total”, já que a Lua estará cheia.