Vulcão Cumbre Vieja já causou prejuízos de 900 milhões de euros

O cálculo é do Governo das Canárias: o vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção há dois meses, provocou já prejuízos de 900 milhões de euros na ilha de La Palma e no resto do arquipélago espanhol.

As últimas horas e os últimos dias estão, ainda, marcados por sismos múltiplos, pela chuva intensa de cinzas e pelos fluxos de lava, encosta abaixo, em direção ao Atlântico.

Em La Palma, há dois meses que começou a erupção do Cumbre Vieja.

Mil hectares de terrenos agrícolas e florestais e mais de duas mil casas foram já arrasados pelo vulcão.

O Governo das Canárias calcula que a erupção provocou, até agora, entre 550 a 700 milhões de euros de prejuízos na economia da ilha, mas serão mais de novecentos milhões em todo o arquipélago espanhol.

O mesmo Governo avisa que vai pedir a ativação dos fundos de solidariedade da União Europeia.

A prioridade são os sete mil e quinhentos deslocados - os 10% da população afetada diretamente pelo fenómeno.

O plano prevê a reconstrução de casas, o reajustamento dos terrenos para a agricultura e ajudas diretas ao setor do turismo e para a reconstrução de infraestruturas, verbas para mitigar aquele que é considerado já o pior período da história da La Palma.

