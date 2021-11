Vulcão em La Palma: os números, os prejuízos, o antes e o depois 

Mais de dois meses depois, o vulcão Cumbre Vieja continua a fazer estragos na ilha espanhola de La Palma, que já aumentou a sua extensão em 43 hectares.

O concelho de La Palma mostra a ilha antes e depois da passagem de lava.

Para ver as diferenças, arraste a linha cinzenta do mapa interativo.

Lava do vulcão ocupa mais oito hectares em 24 horas

A lava do vulcão ocupou mais oito hectares em apenas 24 horas. Desde o início da erupção, a ilha espanhola aumentou 43 hectares devido à criação de deltas de lava e fajãs que atingiram as águas do Oceano Atlântico.

Os dados foram publicados esta segunda-feira pelo sistema europeu de satélites Copernicus.

Os prejuízos da erupção

O presidente do arquipélago espanhol das Canárias, Ángel Víctor Torres, adiantou que a erupção já provocou entre 550 e 700 milhões de euros de prejuízos.

La Palma vai agora ter direito a receber fundos solidários da União Europeia. Para receber este apoio, La Palma precisava de registar danos superiores a 1% do PIB, ou seja, cerca de 430 milhões de euros.

A erupção devastou mais de mil hectares e destruiu milhares de casas e quase 70 quilómetros de estradas.

A qualidade do ar

Para além do rasto de destruição causado pela lava, e que já destruiu 1.041 hectares da ilha, a qualidade do ar é outra das preocupações das autoridades e da população.

Durante o fim de semana, a atividade no vulcão de La Palma voltou a aumentar, o que se traduziu em mais cinzas no ar, mais lava e, por consequência, pior qualidade do ar.

As emissões de dióxido de enxofre do vulcão oscilam entre 7.000 e 18.000 mil toneladas por dia.

No início de novembro, em algumas zonas da ilha, o ar tornou-se quase irrespirável e levou ao encerramento de escolas. Os habitantes foram aconselhados a permanecer em casa, com as janelas fechadas, e a sair apenas com proteção.

A acumulação de cinzas na atmosfera também obrigou o aeroporto da ilha a encerrar diversas vezes. Esta segunda-feira, era o terceiro dia consecutivo que o aeroporto permanecia encerrado.

Apesar de em geral a qualidade do ar ser boa ou razoavelmente boa nas últimas horas, as autoridades aconselham o uso de máscaras FFP2 e a cautela no lado leste da ilha, para onde os ventos estão a empurrar gases e cinzas.

A erupção em números

Das milhares de pessoas retiradas aos milhões de euros em apoios, passando ainda pelo aumento da atividade sísmica e da destruição causada, La Palma continua a sofrer todos os dias com o Cumbre Vieja.

Vulcão em La Palma sobe de categoria no índice de explosividade

No fim de semana, o vulcão subiu de categoria no índice de explosividade, após ultrapassar a emissão de 10 milhões de metros cúbicos de material piroclástico.

Este aumento foi feito pelo comité científico do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias (Pevolca), que aumentou a categoria de 2 para 3 numa escala de 8.

A alteração foi pela quantidade de material piroclástico emitido e não por quaisquer mudanças no mecanismo eruptivo ou explosividade, explicou a porta-voz do comité científico, Carmen López, citada pela Lusa.



Aumento de turistas em La Palma para assistir à erupção do Cumbre Vieja

Muitos turistas têm visitado a ilha de La Palma, na Canárias, para assistirem à erupção do vulcão. Querem testemunhar ao vivo e eternizar o momento em La Palma.

Especialistas admitem que não há previsão de abrandamento

Os especialistas admitem que não há qualquer previsão de abrandamento. O comportamento do vulcão é uma incógnita para os especialistas e também para a população que vive o dia a dia com o Cumbre Vieja no pensamento.

