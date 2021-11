Cinzas do vulcão Cumbre Vieja pioraram qualidade do ar em La Palma

A qualidade do ar piorou nas últimas horas em La Palma, nas Canárias, por causa da erupção do Cumbre Vieja. O aeroporto está encerrado devido às cinzas do vulcão, que já destruiu mais de 1.000 hectares de terrenos e 2.700 edifícios.

Mais cinzas no ar, mais lava e, consequentemente, pior qualidade do ar. Voltou a aumentar a atividade no vulcão de La Palma, este fim de semana. Durante a madrugada e manhã de domingo foram registados mais de 40 terramotos, um deles de magnitude 4.6.

A lava expelida pelo Cumbre Vieja já cobre mais de 1.000 hectares de terreno e destruiu, pelo menos, 2.700 edifícios, entre eles, centenas de casas. Milhares de pessoas tiveram de abandonar as habitações que, em muitos casos, desapareceram completamente.

O aeroporto da ilha está encerrado, mais uma vez, e as companhias aéreas tiveram de cancelar todos os voos.

O presidente do Governo espanhol anunciou que vai pedir, formalmente, à Comissão Europeia, que ative o Fundo de Solidariedade para que as Canárias possam receber apoios suficientes para a reconstrução.

O Cumbre Vieja subiu de categoria, no índice de explosividade, depois de ter ultrapassado a emissão de 10 milhões de metros cúbicos de material vulcânico expelido. O Vulcão está em erupção há dois meses.