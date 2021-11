Coligação "semáforo" divide pastas ministeriais para novo Governo alemão

Os Verdes, terceiro partido mais votado nas eleições alemãs, deverão assumir cinco ministérios e o cargo de vice-chanceler no futuro Governo da Alemanha, avançou esta quarta-feira a agência de notícias EFE, pouco antes da apresentação do acordo da coligação "semáforo".

Já os liberais do FDP, que integram a coligação com o Partido Social-Democrata (SPD) e os Verdes, ficam com quatro pastas, entre elas a das Finanças, que deverá ser entregue a Christian Lindner, líder da força partidária.

Oito semanas depois das eleições, os três partidos com as cores verde, amarela e vermelha, característica que dá o nome à chamada coligação "semáforo", apresentam esta quarta-feira um acordo formal, anúncio previsto para as 15:00 horas locais (14:00 hora de Lisboa).

O SPD, a força mais votada nas legislativas de setembro, com 25,7% dos votos, ficará na liderança do novo governo, com Olaf Scholz, atual ministro das Finanças e vice-chanceler, como chanceler.

A cargo dos social-democratas deverá ficar também o Ministério da Saúde, que assume um papel fundamental durante a atual pandemia de covid-19.

De acordo com o "Der Spiegel" e a televisão pública ARD, o recém-criado Ministério da Habitação, tal como as pastas da Defesa, Interior, Trabalho e Assuntos Sociais, entre outras, num total de sete ministérios, serão controlados pelo SPD.

Debaixo da alçada dos Verdes, que conseguiram 14,8% nas legislativas, ficará um ministério que juntará as áreas da Economia e do Ambiente, provavelmente atribuído a Robert Habeck, um dos líderes do partido ecologista, segundo a agência EFE.

A outra líder dos Verdes, Annalena Barbock, ficará com os Negócios Estrangeiros e provavelmente com uma vice-chancelaria, avança ainda a mesma agência.

Já o FDP, que teve um resultado de 11,5% nas últimas eleições, além das Finanças, consegue as pastas da Justiça, Transportes e Educação.

A distribuição dos ministérios deverá ser anunciada esta quarta-feira, mas não os nomes dos futuros líderes das diferentes pastas. O acordo seguirá depois para votação dos partidos.

O SPD deverá fazê-lo num congresso extraordinário a 4 de dezembro. O FDP também deverá marcar um congresso para os primeiros dias de dezembro. Já Os Verdes têm previsto começar a consulta já esta quinta-feira, de forma digital e por correspondência.

Pela primeira vez na história do partido, os cerca de 125.000 membros dos Verdes vão votar os nomes dos seus futuros ministros.

Os três partidos querem apresentar Olaf Scholz, candidato do SPD e vencedor das eleições legislativas, como chanceler a 6 de dezembro, dia de São Nicolau (Nikolaustag), celebrado por muitos na Alemanha.

Caso esta aliança "semáforo" venha a confirmar-se, o novo executivo passa a substituir a "grande coligação", formada pelo SPD e pela União Social-democrata alemã (CDU), força política de Angela Merkel que sairá da liderança do país após 16 anos no poder.

