Fim da era Merkel: "Coligação Semáforo" oficializa Governo na Alemanha

A oficialização do novo governo alemão por SPD, Liberais e Verdes, colocando fim à era Merkel, e a libertação de 50 milhões de barris pelos Estados Unidos da sua reserva são comentados por Germano Almeida na Edição da Meia Noite, da SIC Notícias.

Dois meses depois das eleições, há Governo na Alemanha: a "Coligação Semáforo", composta por SPD, Liberais e Verdes, formam um acordo inédito.

O novo Executivo surge após 16 anos de gestão de Angela Merkel, que Germano Almeida destaca, referindo os diversos momentos históricos pelos quais a ex-chanceler alemã passou.

Assim, o novo Governo, liderado por Olaf Scholz - "profundamente europeísta e atlantista" -, distribui pastas pelos partidos que o compõem, com os negócios estrangeiros e as matérias ambientais nas mãos dos Verdes e as finanças com os Liberais.

Já relativamente aos Estados Unidos, Germano Almeida aborda a crise energética e a liberação, por Joe Biden, de 50 milhões de barris da reserva de petróleo norte-americana, num momento em que o país vive um momento marcado pela inflação.

