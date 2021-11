Merkel despede-se do cargo de chanceler 16 anos depois

Na Alemanha, três partidos chegaram a acordo para formar o próximo Governo de coligação. Será o fim de 16 anos de liderança de Angela Merkel que esta quarta-feira terá presidido à última reunião de gabinete.

O ramo que simboliza o final de uma era foi entregue por Olaf Scholz. O atual vice-chanceler e ministro das Finanças prepara-se para tomar o lugar de Angela Merkel e liderar uma coligação inédita nas últimas décadas.

A aliança tripartidária junta o vermelho do SPD, o verde dos ecologistas e o amarelo dos liberais.

O acordo de coligação foi alcançado oito semanas após as eleições gerais de 26 de setembro. Terá ainda de ser aprovado internamente pelos três partidos, mas já se compromete com o aumento do salário mínimo e com uma forte aposta nas renováveis.

O novo Governo deverá tomar posse dentro de duas semanas. Põe um fim no longo mandato de 16 anos daquela que foi a primeira mulher chanceler da Alemanha.

