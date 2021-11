Arqueólogos encontram múmia em bom estado de conservação no Peru

No Peru, um grupo de arqueólogos encontrou uma múmia em bom estado de conservação. Os primeiros estudos indicam que pode ter entre 800 e 1.200 anos.

A descoberta aconteceu perto da cidade de Lima.

Os investigadores encontraram a múmia amarrada com cordas e com as mãos a cobrir o rosto. Acreditam que se tratava de um ritual funerário.

À volta havia objetos, como potes de cerâmica e ferramentas de pedra.

Uma análise mais detalhada vai conseguir, em breve, apurar quantos anos tem a múmia e a que civilização pertencia.