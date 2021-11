Guerra na Etiópia está cada vez mais perto da capital

Milhares de estrangeiros continuam a fugir da guerra na Etiópia e do conflito que já está às portas da capital Adis Adeba. Em seis meses de combate, contabilizam-se já milhares de mortos e dois milhões de deslocados.

O primeiro-ministro da Etiópia integrou uma grupo militar, numa das frentes de batalha, e cantou vitória das tropas governamentais sobre os rebeldes. Abiy Ahmed, prémio Nobel da Paz pelas tréguas com a vizinha Eritreia, é figura central desta ofensiva lançada para anular o movimento político do Tigray.

O conflito alastro já à zona de Oromia, a região mais populosa do país. Além dos milhares de mortos, a maioria da população enfrenta agora a fome.

Com a guerra às portas da capital da Etiópia e com o recrutamento forçado de populares para integrar os militares, milhares de estrangeiros fogem do país.