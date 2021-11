A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou, esta terça-feira, às pessoas a partir dos 60 anos ou com comorbilidades o adiamento de viagens, advertindo, porém, que a proibição de viagens internacionais não impede a propagação da nova variante do coronavírus.

A agência da ONU emitiu conselhos aos países sobre viagens internacionais face à circulação da variante Ómicron do SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a doença respiratória covid-19.

Segundo a OMS, "as proibições de viagens não vão impedir a propagação internacional" da variante e "representam um fardo pesado para vidas e meios de subsistência", podendo "ter um impacto adverso nos esforços globais" de luta contra a pandemia, ao "desincentivar os países a reportarem e partilharem dados epidemiológicos e de sequenciamento" genético da nova variante, classificada como variante de preocupação.

A OMS exorta os países a continuarem a seguir "uma abordagem baseada em provas e riscos quando aplicam medidas sobre viagens, de acordo com o regulamento sanitário internacional".

As autoridades de cada país podem aplicar algumas "medidas de mitigação de risco" para "potencialmente atrasar a exportação ou importação da nova variante", como a testagem e o isolamento profilático de passageiros.

À data de domingo, de acordo com a OMS, 56 países estavam a adotar medidas em relação a viagens internacionais para tentar conter a importação da Ómicron, comunicada há cerca de uma semana à organização pela África do Sul, onde a estirpe foi detetada inicialmente, mas que já se espalhou a todos os continentes (com exceção da Antártida).

Nas suas recomendações, a OMS aconselha as pessoas com 60 ou mais anos ou com problemas de saúde (que tenham doenças como cancro ou diabetes) a adiarem as viagens, dada a sua vulnerabilidade à covid-19.

