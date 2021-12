OMS alerta para "coktail tóxico: poucas pessoas vacinadas e testadas"

Num momento em que o mundo está a braços com uma nova variante do SARS-CoV-2, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou um alerta para um "coktail tóxico" e perigoso.

"Globalmente, temos um coktail tóxico [relacionado com] a baixa cobertura de vacinas e testes - uma receita para reproduzir e ampliar variantes. É por isso que continuamos a instar os países a financiar totalmente o ACTAccelerator, para garantir o acesso equitativo a vacinas, testes e terapêuticas em todo o mundo", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, na conferência da OMS realizada esta quarta-feira.

Quanto à nova variante, a responsável pela gestão da covid-19 na OMS, Maria Van Kerkhove, disse esperar ter nos próximos dias mais informações sobre a transmissibilidade da Ómicron, já considerada "variante de preocupação".

Ainda assim, Maria Van Kerkhove admitiu que é possível que a Ómicron, identificada pela primeira vez na província de Gauteng, na África do Sul, possa ser mais transmissível do que a variante Delta, atualmente dominante no mundo.

Por saber, reconheceu também a OMS, estão os efeitos da nova variante, não referindo para já se são ou não mais graves do que os provocados pela Delta.

Em atualização