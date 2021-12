Rússia rejeita estar a preparar contra a Ucrânia 

A Rússia rejeita estar a preparar um ataque contra a Ucrânia, mas admite que vai continuar atenta à atividade na fronteira com o país.

O esclarecimento surge depois de um pedido de ajuda da Ucrânia aos países aliados por temer uma invasão russa.

Kiev diz que que nos últimos dias houve uma maior concentração de soldados junto à fronteira, onde estarão mais de 115 mil.

O movimento das tropas está a preocupar os Estados Unidos, NATO e União Europeia. Esta manhã, o Reino Unido avisou mesmo que um ataque seria um erro.

Desde 2014, mais 13 mil pessoas morreram no conflito no leste da Ucrânia.

No Ocidente repetem-se as acusações de que a Rússia está a usar a crise migratória na Bielorrússia como manobra de distração e já ninguém esconde o receio de uma reedição do que aconteceu na Crimeia em 2014.

A Rússia que está também a intensificar manobras militares em torno da Ucrânia rejeita qualquer intenção bélica e garante estar apenas a responder às constantes provocações da NATO.

