As fotos da semana: normalidade ao redor do terrível Cumbre Vieja

O vulcão Cumbre Vieja continua a expelir lava na ilha de La Palma. Há mais de dois meses que a atividade vulcânica se sente na ilha das Canárias e não mostra sinais de enfraquecimento. Esta semana registaram-se novos rios de fogo, que já cobriram, no total, 1.100 hectares.

A cidade de Istambul, na Turquia, está a ser devastada por um furacão com ventos de pelo menos 130 quilómetros por hora. O jornal turco "Daily Sabah" anunciou na terça-feira que mais de seis pessoas morreram e pelo menos 19 ficaram feridas.

O Papa Francisco esteve de visita ao Chipre para apelar à solidariedade mundial com a agenda focada para a crise migratória. A próxima paragem do chefe da Igreja Católica será a Grécia. Ambos os países são escala anual para milhares de migrantes anuais.

Rihanna é a nova heroína nacional de Barbados, uma ilha que se situa no lado oriental das Caraíbas. O regime rompeu com a monarquia britânica e deixou de reconhecer a rainha Isabel II como chefe de Estado. No entanto, vai continuar a pertencer à Commonwealth.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Angola para participar na Bienal de Luanda e entregar 200.000 vacinas contra a covid-19.