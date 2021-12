Um casal de Rinteln, uma cidade perto de Hanover, na Alemanha, conquistou o recorde mundial árvores de Natal em casa.

No total são 444 pinheiros, com mais de 10.000 efeitos e cerca de 300 luzes decorativas. Em todas as divisões da casa existem árvores e todas são diferentes. Os temas vão desde o Star Wars a frutas.

A preparação começou há vários meses e o objetivo era ter todas as árvores prontas no primeiro domingo de dezembro.

