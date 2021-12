Castelo Mágico em Montemor-o-Velho tem as portas abertas até ao final do ano

Em Montemor-o-Velho, este ano o Natal volta a viver-se no castelo da vila. O Castelo Mágico está aberto ao público até 30 de dezembro.

O caminho para o Castelo Mágico está de novo desimpedido, depois de um ano com apenas acesso virtual, a festa da quadra natalícia em Montemor-o-Velho volta a fazer-se entre as muralhas do castelo da vila.

Um percurso de descobertas pelos recantos do castelo a pensar sobretudo nos jovens.

O hemisfério viajante em que os filmes veem como quem olha para o céu é uma das propostas para quem visita o Castelo Mágico, onde não pode faltar o Pai Natal com as devidas adaptações à atual realidade.

O Castelo Mágico em Montemor-o-Velho tem portas abertas até 30 de dezembro.

► Veja mais: