Tornados nos EUA: meteorologista considera o fenómeno inexplicável nesta altura do ano

Dezenas de pessoas continuam desaparecidas depois dos tornados que devastaram cinco estados norte-americanos. O último balanço dá conta de pelo menos 94 mortes e dezenas de desaparecidos.

O final da tarde de sexta-feira, os habitantes de Mayfield, no Kentucky foram alertados para a possibilidade de ventos muito fortes. Poucas horas depois, várias habitações foram varridas pelos tornados.

O meteorologista, Jeff Masters, diz-se surpreendido com o aparecimento de tornados nesta altura do ano:

"É o tipo de coisa que só veríamos no pico da estação, março, abril, maio. Nunca vi uma coisa assim nesta altura do ano. É incrível a altura em que isto acontece".

No estado de Illinois, seis funcionários de um armazém da Amazon não sobreviveram ao colapso de parte da estrutura do edifício. As equipas de resgate conseguiram salvar 45 pessoas.

