O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que fará, esta quarta-feira, uma visita ao estado do Kentucky para avaliar as consequências dos estragos dos tornados no país.

"Estaremos presentes o tempo que for preciso para ajudar e a combinação de organizações estaduais, federais e de voluntariado vai fazer tudo desde acabar por limpar os destroços, mas fornecer também os meios necessários para se reabrir as escolas, garantir que as casas são reconstruídas, etc.", diz.

A cidade de Mayfield, no estado do Kentucky, foi uma das mais atingidas pelos tornados.

As autoridades norte-americanas continuam à procura de sobreviventes, depois da passagem de vários tornados nos Estados Unidos.

