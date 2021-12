Tornados nos EUA: Joe Biden declara estado de catástrofe no Kentucky

As autoridades norte-americanas continuam à procura de sobreviventes, depois da passagem de vários tornados nos Estados Unidos. Pelo menos 94 pessoas morreram e há milhares de desalojados. Joe Biden declarou estado de catástrofe no estado do Kentucky.

A declaração de estado de catástrofe foi feita no domingo à noite, a pedido do governador do Kentucky, Andy Beshear. Desta forma passa a ser possível desbloquear mais ajuda federal para fazer face aos danos provocados pelos tornados.

O estado do Kentucky foi um dos mais afetados e onde foi registado o maior número de vítimas mortais.

O principal tornado atingiu a cidade de Mayfield e deixou um rasto de 350 quilómetros. No fim da tarde de sexta-feira, os habitantes foram aconselhados a procurar abrigo, alertados para a possibilidade de ventos muito fortes, mas não esperavam a força do furacão.

Milhares de pessoas ficaram desalojadas no estado do Kentucky. Para já, a prioridade é encontrar sobreviventes: mais de 300 elementos da Guarda Nacional andam de casa em casa a vasculhar os destroços.

A comunidade da cidade une-se nas buscas e nas assistências às vítimas de uma tragédia sem precedentes no estado do Kentucky.