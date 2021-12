Lula é o favorito à corrida presidencial no Brasil, revela sondagem

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva é o favorito à corrida presidencial de 2022, alcançando 48% das intenções de voto para chefe de Estado, face a 21% do atual mandatário, Jair Bolsonaro, segundo uma sondagem hoje divulgada.

No levantamento feito pela da empresa Ipec, Lula concentra mais intenções de voto do que todos os outros 11 possíveis candidatos somados (38%): Bolsonaro (21%), Sergio Moro (6%) Ciro Gomes (5%), André Janones (2%), João Doria (2%), Cabo Daciolo (1%), Simone Tebet (1%), Alessandro Vieira (0%), Felipe d'Ávila (0%), Leonardo Péricles (0%) e Rodrigo Pacheco (0%).

Os dados não podem ser comparados com a sondagem anterior, uma vez que novos nomes foram acrescentados à lista de possíveis candidatos.

Segundo a sondagem, as intenções de voto no histórico lider do Parido dos trabalhadores são mais expressivas entre os que avaliam a administração de Jair Bolsonaro como ruim ou péssima (68%); aqueles que moram no nordeste do país (63%); os que moram nas periferias das capitais (55%) e os católicos (54%).

A intenções de voto em Lula são maiores quanto menor a renda familiar mensal e a escolaridade dos entrevistados.

A sondagen do Ipec foi feita entre 9 e 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios do país, sendo que a margem de erro é de dois pontos em ambos os sentidos. O nível de confiança é de 95%.

Dos inquiridos, 9% disseram que votavam em branco/nulos e 5% disseram não saber responder/não responderam.

55% dos inquiridos consideram gestão de Bolsonaro "péssima"

Outro dos parâmetros incluídos na sondagem foi a avaliação do Governo de Bolsonaro, sendo que a reprovação (ruim/péssimo) da sua gestão chegou a 55%. Já a aprovação (ótimo/bom) ficou em 19%, 25% consideraram ser regular e 1% não responderam.

No levantamento anterior, feito em setembro, a percentagem de ótimo/bom era 22%, a de regular ficou em 23% e o de ruim/péssimo em 53%. A percentagem dos que não sabiam/não responderam não se alterou (1%).

A sondagem também quis saber se o cidadão inquirido confiava ou não em Jair Bolsonaro: 27% disseram confiar, 70% não confiam e 3% não responderam.

As eleições presidenciais brasileiras terão lugar a 02 de outubro do próximo ano, com uma segunda volta, se necessário, agendada para 30 de outubro de 2022.

Apesar de nem Lula, nem Bolsonaro, terem confirmado que se recandidatarão, os seus discursos públicos indicam que sim.

Lula disse que decidirá em fevereiro ou março se concorrerá ao sufrágio.

