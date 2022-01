União Europeia insiste nos avisos à Rússia sobre possível invasão na Ucrânia

A União Europeia insiste nos avisos à Rússia, a Alemanha diz que Putin pagará um preço elevado se invadir a Ucrânia e a presidente da Comissão Europeia admite novas sanções. Para já, é sobretudo pressão para que Moscovo recue, num dia em que o Presidente ucraniano esteve em Bruxelas.

O Presidente ucraniano veio a Bruxelas procurar mais do que palavras de conforto.

Antes do encontro com os 27, esteve meia hora só com o Presidente francês e o novo chanceler alemão.

Zelenskiy procura o apoio renovado da União Europeia, numa altura em que Moscovo não dá qualquer sinal de recuo.

Pelo contrário, o número de tropas russas continua a aumentar na fronteira com a Ucrânia.

Kiev não vê para já sinais de invasão iminente, mas face à ameaça, os recados europeus de dissuasão multiplicam-se.

De acordo com várias fontes, um novo pacote de sanções não é para já, sendo o objetivo deixar espaço para Putin recuar.

Esta quarta-feira, os 27 estiveram reunidos com os líderes da Ucrânia, Arménia, Azerbaijão, Geórgia e República da Moldávia.

A cimeira da parceria oriental deixou vazia a cadeira da Bielorrússia.

