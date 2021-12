Natal pelo mundo: Papa Francisco apela à humildade dos membros da Igreja

Na véspera de Natal multiplicam-se as mensagens dos líderes mundiais no segundo ano influenciado pela pandemia.

Em pré-pandemia, Belém recebia mais de 3 milhões de visitantes nesta altura do ano. Na praça da Manjedoura juntam-se apenas as bandas e os residentes à espera do Patriarca de Jerusalém.

No Ocidente, o apelo à união ouviu-se. Papa Francisco pediu a cardeais, bispos e altos funcionários da Igreja para trabalharem em conjunto.

Na manhã de Natal, o Papa Francisco dará a benção urbi et orbi aos mais de mil e 300 milhões de católicos de todo o mundo.

No Reino Unido será conhecida a mensagem de Natal da Rainha Elizabeth II, a primeira sem o marido.

Nos EUA, pela primeira vez um Presidente juntou-se à Primeira Dama na tradicional visita a crianças hospitalizadas.

