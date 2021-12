Covid-19: com a chegada do Natal, Portugal entra no período de contenção

A partir das 00:00 de 25 de dezembro, Portugal entra no período de contenção e há novas restrições em vigor.

Em plena véspera de Natal, Portugal registou esta sexta-feira quase 13 mil novos casos de covid-19. O número está perto dos valores registados em janeiro. É preciso recuar a 29 de janeiro para encontrar um número de casos de covid igual ao desta véspera de Natal.

Este ano o número de casos triplicou, mas o número de doentes em enfermaria e em cuidados intensivos é três vezes menor do que há um ano.

Portugal administrou a primeira vacina no dia 27 de dezembro do ano passado e este Natal quase 2,5 de milhões portugueses passam a consoada já com três doses da vacina.

O maior surto conhecido, no país, concentra-se em Coimbra. Desde terça-feira que não para de crescer o número de casos associados a uma festa numa discoteca da cidade. Já há 93 casos confirmados com ligação a este foco.

Com o número de casos a crescer, a variante Ómicron a tornar-se predominante em Portugal e a partir deste dia 25 começa o período de contenção.

Entramos no período de conteção: o que muda?

O teletrabalho é obrigatório , fecham discotecas e passa a ser preciso teste negativo para entrar em hotéis, espetáculos culturais, recintos desportivos e também para participar em casamentos e batizados. As lojas vão reduzir a lotação para uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Também creches e ATLs vão ficar fechados até dia 9. Há 800 escolas que vão ficar abertas para receber os filhos de trabalhadores de funções consideradas essenciais, como profissionais de saúde, ou elementos das forças de segurança, por exemplo.

