Portugal com mais 11 mortes e 12.943 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 11 mortes e 12.943 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.851 mortes e 1.266.037 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 91.947 casos, mais 7.304 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 864 doentes, menos 29 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 149 doentes, mais um.

Os dados indicam ainda que mais 5.628 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.155.239 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 118.460 contactos, mais 6.043 relativamente ao dia anterior.

Incidência e Rt no vermelho e a subir

No boletim desta sexta-feira, a DGS atualizou também os dados da matriz de risco e que apontam para a subida de ambos face à última atualização feita na quarta-feira.

A incidência é agora de 630,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 633,1 casos por 100 mil habitantes no continente. Já o índice de transmissibilidade (Rt) também subida, fixando em 1,11 quer a nível nacional quer no continente.

Portugal voltou a registar, no dia 22 de dezembro, um novo máximo de testagem diária à covid-19, com 249.834 testes realizados (taxa de positividade de 5%), dos quais 186.136 (74,5%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional, realizados na rede de laboratórios e farmácias.

A informação foi divulgada, esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Saúde (INSA) Ricardo Jorge.

Desde o início da pandemia, já foram efetuados, em Portugal, perto de 24,5 milhões de testes de diagnóstico à covid-19. Estes números não incluem autotestes.

Onde fazer os testes à covid-19?

Os testes rápidos de antigénio à covid-19, no âmbito do regime que prevê a sua comparticipação a 100%, estão disponíveis em 622 farmácias e 158 laboratórios de Portugal continental, segundo o Infarmed.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) disponibiliza a lista de farmácias de oficina e a lista de laboratórios e postos de colheita que realizam testes rápidos antigénio (TRAg) de uso profissional comparticipados.

O Governo anunciou hoje a lista de 800 escolas de acolhimento que estarão abertas de 27 a 30 de dezembro e de 3 a 7 de janeiro.

Em nota à comunicação social, o Ministério da Educação refere que foi decidido "colocar em funcionamento a rede de escolas de acolhimento, de 27 a 30 de dezembro e de 3 a 7 de janeiro.

Os trabalhadores dos serviços essenciais, como as forças de segurança ou da saúde, podem deixar os filhos em estruturas de retaguarda durante o encerramento das escolas e creches, explicou esta quinta-feira o Governo.

A Segurança Social anunciou esta semana que disponibilizou a nova declaração para os pais pedirem o apoio à família relativo às próximas duas semanas.

A Direção-Geral da Saúde aprovou a dose de reforço contra a covid-19 para todos os maiores de 18 anos. Os primeiros a serem vacinados serão os mais velhos e quem tem doenças consideradas de risco.

Até domingo, os centros de vacinação vão estar fechados. O Governo quis dar descanso aos profissionais de saúde a 24, 25 e 26 de dezembro.

Os centros de vacinação reabrem na segunda-feira. Nesse dia, ainda só vão poder ser vacinados

com a dose de reforço. os maiores de 55 anos ou os maiores de 40 se tiverem recebido a dose única da Janssen.

Mas em breve, vai ser permitida para toda a população adulta, segundo a recomendação da DGS.

Mais de 5,37 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de 5,37 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

