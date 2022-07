Filhos de José Eduardo dos Santos voltam a reunir com o Governo angolano

Os filhos de José Eduardo dos Santos voltaram a reunir-se, esta segunda-feira, em Barcelona, com representantes do Governo angolano. O objetivo da reunião é decidirem se aceitam a trasladação do corpo do antigo Presidente para Luanda.

João Lourenço é o primeiro a deixar registada a homenagem a José Eduardo dos Santos, nas cerimónias realizadas na capital do país. O atual Presidente fala de um momento de dor e consternação e enaltece o que diz ser a maior obra do antigo Presidente de Angola: a paz e a reconciliação nacional.

Membros do Governo, representantes dos órgãos de soberania e históricos do partido juntam-se no velório publico realizado no Memorial Agostinho Neto, em Luanda. Os membros da família de José Eduardo dos Santos não estiveram presentes.

Os filhos do antigo Presidente estiveram novamente reunidos em Barcelona com uma delegação do Governo angolano para negociar a eventual trasladação do corpo para Angola. Tchizé dos Santos é, por agora, a única a dizer publicamente que não vai aceitar.

O Governo angolano quer um funeral de Estado em Luanda e o país cumpre, até sábado, um luto nacional de sete dias.