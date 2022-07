Twitter processa Elon Musk

O Twitter avançou esta terça-feira com um processo contra o multimilionário Elon Musk por violar o acordo de 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros) para comprar a rede social.

De acordo com a AFP, a empresa pediu a um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, para instar Elon Musk a concluir a compra pelo valor acordado de 54,20 dólares por ação.

Na passada sexta-feira, o multimilionário tinha enviado uma carta à administração do Twitter a cancelar o negócio. A empresa já tinha informado que iria processar o CEO da Tesla.

Elon Musk desistiu do acordo, argumentando que o Twitter forneceu informações "falsas e enganosas" durante as negociações e não lhe forneceu dados que ele considera essenciais para encerrar a transação.

Em causa estará, sobretudo, o número de contas falsas na rede social, que o Twitter afirma representar menos de 5% do total, mas sobre o qual o homem mais rico do mundo já manifestou muitas dúvidas.

Para muitos analistas, o argumento apresentado foi um pretexto para o empresário se retirar de um negócio sobre o qual poderá pagar muito acima do atual valor real da companhia. A este cenário associa-se ainda o impacto nas ações da Tesla, a maior empresa de Musk, e na sua própria fortuna pessoal.

Contudo, o empresário não incluiu demasiadas condições na operação de compra, pelo que parece difícil que um tribunal venha a aceitar as suas razões para desistir. Segundo os peritos, o trunfo de Elon Musk é conseguir provar que o Twitter forneceu informações sobre o seu negócio que não correspondem à realidade, o que se pode revelar extremamente difícil.

Não há muitos precedentes nos EUA para casos semelhantes, especialmente em negócios desta dimensão, mas na maioria desses casos o comprador tem sido forçado a avançar com o processo. Porém, a conclusão do negócio também se afigura complicada e as divergências podem fragilizar ainda mais o valor da rede social.

Os analistas consideram que o cenário mais provável é um acordo entre as partes, permitindo que Elon Musk se afaste da compra através de uma indemnização ou que se registe uma redução do preço a pagar pelas ações para fechar a operação de aquisição.

