Primeiro-ministro do Sri Lanka nomeado Presidente interino

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, foi nomeado Presidente interino após o chefe de Estado cingalês, Gotabaya Rajapaksa, ter fugido para as Maldivas, anunciou hoje o presidente do Parlamento local.

"Devido à sua ausência do país, o Presidente Rajapaksa disse-me que nomeou o primeiro-ministro para assumir a Presidência, de acordo com a Constituição", disse Mahinda Yapa Abeywardana, num breve discurso transmitido pela televisão.

A Constituição cingalesa prevê, em caso de renúncia do Presidente, que o primeiro-ministro assuma o governo interino até o Parlamento escolher um deputado que exercerá o poder até ao final do mandato em curso, ou seja, novembro de 2024.

Hoje, a polícia do Sri Lanka lançou gás lacrimogéneo para conter milhares de manifestantes reunidos diante do escritório de Ranil Wickremesinghe, em Colombo, disseram jornalistas da agência de notícia AFP no local. Os manifestantes exigiam a renúncia do ainda primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, após a fuga de Gotabaya Rajapaksa para as Maldivas. "Vai para casa, Ranil! Vai para casa, Gota!", gritavam os manifestantes.