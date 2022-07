Parlamento do Sri Lanka elege novo presidente no dia 20 de julho

O Parlamento do Sri Lanka vai eleger no próximo dia 20 de julho o novo chefe de Estado que vai suceder a Gotabaya Rajapaksa fugido do país, anunciou esta sexta-feira o gabinete do presidente da Assembleia.

As candidaturas para o cargo de chefe de Estado do Sri Lanka vão ser recebidas no dia 19 de julho sendo que os deputados devem votar no dia seguinte, explica um breve comunicado do presidente do Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardana.

O presidente do Sri Lanka Rajapaksa fugiu do país na quarta-feira, quando se intensificaram os de protestos que exigiam a demissão por causa de uma crise económica.

Os manifestantes, que tinham ocupado edifícios governamentais desmobilizaram na quinta-feira após a saída do presidente.

A oposição política e os manifestantes acusam Rajapaksa de desvio de fundos públicos durante vários anos e responsabilizam as medidas impostas pelo chefe de Estado que provocaram o colapso económico do país.

A família do presidente negou as alegações de corrupção, mas Rajapaksa reconheceu que algumas das políticas contribuíram para a crise que o país enfrenta.

Os vários meses de protestos atingiram o ponto mais alto no fim de semana passado, quando manifestantes ocuparam o palácio presidencial, bem como a residência oficial do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe.