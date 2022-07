Incêndio em zona habitacional nos arredores de Londres

No local estão já várias corporações de bombeiros, num total de cerca de 100 operacionais e 15 veículos.

Um incêndio num complexo habitacional em Wennington, uma pequena vila a leste de Londres, atingiu várias habitações, de acordo com a Sky News.

Mayor de Londres, Sadiq Khan, já veio declarar que a "situação é crítica" e que as corporações de bombeiros estão "sob grande pressão".

Os bombeiros de Londres declararam, entretanto, que está em curso um incidente de grande dimensão, não só por causa do incêndio em Wennington, mas também de outros pequenos fogos noutras zonas da cidade.

Por precaução, o trânsito foi cortado nas proximidades. A A2, que é uma das principais autoestradas do país, está fechada em Dartford, no sudeste de Londres.

Recorde-se que o Reino Unido superou esta terça-feira o recorde de temperatura mais alta, com uma leitura provisória de 40,2º C, de acordo com o instituto meteorológico britânico Met Office, que antecipa que o valor seja ultrapassado durante a tarde.

A temperatura foi registada no aeroporto de Heathrow, ultrapassando os 39,1º registados uma hora antes em Charlwood, cerca de 50 quilómetros a sul de Londres. A temperatura mais elevada registada anteriormente no Reino Unido era de 38,7º C em Cambridge, em 2019.