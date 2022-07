Tartaruga presa com cordas no fundo do mar salva por mergulhador

Depois de quatro horas de esforços e várias tentativas, um mergulhador conseguiu resgatar com sucesso uma tartaruga na ilha de Rhodes, na Grécia.

A tartaruga foi encontrada no fundo do mar, presa com cordas a barras de ferro.

Durante horas, Giorgos soprou ar para as narinas do animal, que acabou por ficar bem. No local, juntaram-se dezenas de banhistas, moradores da região e crianças.

Depois de alguns momentos de ansiedade, a tartaruga regressou ao habitat natural a nadar sem qualquer dificuldade.