Candidatos à liderança do partido de Boris Johnson enfrentam-se em debate televisivo

É nos impostos que mais se notam as diferenças entre os dois candidatos conservadores, que foram ministros de Boris Johnson: Liz Truss defende uma redução imediata, enquanto Rishi Sunak diz que é preciso pensar a longo prazo.

Ambos concordam que é preciso baixar os impostos, a diferença está no momento em que essa redução deve acontecer.

"Penso que é importante pensarmos como iremos resolver este problema no longo prazo. E há um par de coisas que podemos fazer. A primeira é ajudar as pessoas em relação à eficiência energética", disse o ex-ministro das Finanças e candidato à liderança do partido Conservador, Rishi Sunak.

Já Liz Truss, agiria "de imediato". "Entendo que pessoas por todo o país estão com dificuldades, que têm problemas provocados pelo custo de vida mais elevado que tivemos nas últimas gerações, têm dificuldade em pagar o combustível, comida", respondeu a também candidata à liderança.

A economia marcou o primeiro frente a frente entre os dois candidatos conservadores a suceder a Boris Johnson. O ex-ministro das finanças garante que, se for eleito primeiro-ministro britânico, vai encontrar soluções para problemas como a inflação e o aumento do custo de vida, mas a longo prazo.

Já a mulher que ocupou o cargo de ministra dos Assuntos Estrangeiros quer agir já.