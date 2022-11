NATO está pronta para intervir no Kosovo

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou esta quarta-feira que a força da Aliança Atlântica no Kosovo, a Kfor, "está preparada para intervir se a estabilidade for ameaçada" pelos incidentes na fronteira com a Sérvia.

"Reuni-me hoje com o Presidente da Sérvia, Aleksander Vucic, para analisar as tensões no norte do Kosovo. [...] Todas as partes devem envolver-se construtivamente no diálogo promovido pela UE [União Europeia] e resolver os diferendos através da diplomacia. A NATO está pronta a intervir se a estabilidade for ameaçada, em conformidade com o mandato da ONU", afirmou Stoltenberg na rede social Twitter.