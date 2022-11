Líderes da Sérvia e Kosovo vão reunir-se em Bruxelas por iniciativa da UE

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, deslocam-se em 18 de agosto a Bruxelas após convite do chefe da diplomacia europeia para discutir a forma de diminuir o regresso da tensão à região.

"Josep Borrell convidou as duas partes para estarem em Bruxelas. O Presidente Vucic e o primeiro-ministro Kurti aceitaram o seu convite e vão encontrar-se em 18 de agosto com o Alto Representante e o enviado especial da União Europeia (UE) para a região Miroslav Lajcák para discutir o caminho a seguir no quadro do diálogo entre Belgrado e Pristina", indicou o porta-voz comunitário para os assuntos externos, Peter Stano.

A região tem registado episódios de tensão e o clima agravou-se no norte do Kosovo após a decisão de Pristina em impor autorizações de residência temporária às pessoas que entram no território kosovar com um documento de identificação sérvio, e de obrigar os sérvios do Kosovo a substituírem as suas matrículas dos veículos por placas da República do Kosovo.