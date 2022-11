Na madrugada desta sexta-feira, foi possível observar a superlua pela última vez em 2022.

Em 2023 e em 2024, o fenómeno deverá repetir-se por quatro vezes em cada ano. Já em 2025, deverá acontecer por três ocasiões.

A superlua coincide com uma das chuvas de meteoros mais esperadas do ano - as Perseidas -, cujo auge está agendado para a noite desta sexta-feira e sábado.