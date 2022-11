Incêndio em Bordéus: França recebe ajuda de vários países europeus

França já começou a receber ajuda de vários países europeus para controlar um grande incêndio no sudeste do país com vários quilómetros de extensão.

Com um perímetro de cerca de 40 quilómetros, o incêndio que começou, na terça-feira, no distrito de Gironde, na região de Bordéus, é chamado

pelos próprios operacionais de "monstro".

As chamas obrigam a alterar toda a estratégia de combate e, face a um fogo que já destruiu perto de duas dezenas de habitações, França pediu ajuda à Europa.

Assim, aos mais de mil operacionais franceses no terreno já se juntaram cerca de 360 bombeiros vindos de países como Alemanha, Roménia ou Polónia.

Além da solidariedade recebida por terra, chegaram também seis meios aéreos da Grécia, Itália e Suécia. E, embora os bombeiros se mostrem cautelosos, o reforço de meios parece estar a permitir circunscrever o perímetro do incêndio.