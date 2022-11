FBI terá encontrado 11 dossiers com documentos classificados em casa de Trump, alguns ultrasecretos

Donald Trump alega que os documentos que o FBI apreendeu durante as buscas na sua casa da Florida não são secretos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou, no entanto, que foram apreendidos 11 dossiers com documentos classificados que incluem alguns marcados como ultrassecretos.

A divulgação da lista dos documentos apreendidos pelo FBI surge quatro dias depois das buscas na casa de Donald Trump na Florida, as primeiras na história dos Estados Unidos que envolvem um ex-presidente.

Desta lista constam 11 dossiers de documentos classificados, alguns assinalados como ultrassecretos, o que significa que Donald Trump pode vir a ser acusado de violação da Lei de Espionagem.

Donald Trump alega que nenhum dos documentos apreendidos é secreto e que as motivações das buscas são puramente políticas.

Depois das reações inflamadas às buscas por parte de muitos sectores do Partido Republicano, a divulgação da lista dos dossiers apreendidos não atenuou as críticas ao funcionamento da justiça.