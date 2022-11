Há mais uma barbie inclusiva que promete fazer sucesso

Quando em 2019, a Mattel deu a conhecer ao mundo versões inclusivas da Barbie manifestou um desejo: fazer com que a boneca mais conhecida do mundo fosse também a mais inclusiva de sempre. E parece estar no caminho certo.

Depois de lançar versões da Barbie em várias profissões, figuras inspiradoras e, mais recentemente, uma coleção inspirada em mulheres que estiveram na linha da frente durante a pandemia, a Mattel lançou a boneca com deficiências. A Barbie em cadeira de rodas e com próteses.

E agora chegou ao mercado mais uma Barbie inclusiva e que, como seria de esperar da boneca mais famosa do mundo, já está a fazer sucesso. Falamos da Barbie com aparelho auditivo.

"Temos o orgulho de apresentar a primeira Barbie com aparelhos auditivos. (...) O poder da brincadeira está a moldar-se ao que imaginamos ser possível – e é por isso que é importante que as crianças possam brincar com bonecas que refletem o mundo ao seu redor", escreve a Mattel

À venda desde o passado mês de junho, esta Barbie está a ser um sucesso. Nas redes sociais são várias as partilhas de fotografias de crianças que usam aparelhos auditivos mas que agora ganharam uma companhia especial.