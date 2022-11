Liderança do partido conservador britânico: o que prometem os candidatos?

No Reino Unido, continua a campanha para eleição do novo líder conservador e primeiro-ministro. A campanha tem sido marcada pelas propostas dos candidatos para combater o aumento do custo de vida. Esta semana, a inflação no país ultrapassou os 10%, o valor mais alto dos últimos 40 anos.

Da última vez que a inflação ultrapassou os 10%, Ainda Margareth Thatcher estava no poder. 40 anos passaram e o custo de vida volta a ser a principal preocupação dos britânicos.

Em plena campanha para a eleição do futuro líder conservador e primeiro-ministro, otema é central no discurso dos candidatos.

Com o governo a meio-gás e o ainda primeiro-ministro de férias pela segunda vez, em duas semanas, o líder da oposição assume-se como alternativa.

A votação para o sucessor de Boris Johnson já começou. Tal como já começaram as mudanças em Downing Street, o nome do novo PM será conhecido no dia 5 de setembro.