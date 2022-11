Eleições em Angola: João Soares espera que “haja um milagre”

João Soares confessou, esta segunda-feira na SIC Notícias, que espera que “haja um milagre” nas eleições em Angola.

Espero que as minhas expetativas não se confirmem, porque acho que nunca houve eleições livres e justas em Angola (...). [Angola] durante muitos anos (...) viveu numa ditadura de partido único

João Soares disse que “a partir dos acordos que foram feitos em Bicesse houve uma abertura e aquilo que era uma ditadura de partido único passou a ser uma autocracia muito severa, mas num quadro que continua a ser de uma profunda cleptocracia (...). Angola é um dos países onde há a maior corrupção”.

Angola é um dos países mais ricos do mundo, com recursos naturais fantásticos, e que tem a população a viver numa das pobrezas mais extremas (...). Angola é um dos países mais desiguais do mundo