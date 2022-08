Meio milhão de casas danificadas e 300 mil destruídas devido a cheias no Paquistão

As cheias no Paquistão já fizeram mais de mil mortos e afetaram 30 milhões de pessoas. O Governo paquistanês declarou estado de emergência e pediu ajuda internacional.

As cheias já destruíram quase 300 mil casas e meio milhão estão danificadas.

As autoridades estimam que mais de 30 milhões de pessoas em várias zonas do país asiático tenham sido afetadas.

A época das cheias começou em junho. Em dois meses morreram mais de mil pessoas.

O chefe-adjunto da Comissão Gestão de Catástrofes diz que mais de um milhão de famílias precisa de ajuda.

O Governo paquistanês já declarou estado de emergência e pediu ajuda internacional.

A União Europeia já anunciou a atribuição de 1 milhão e 800 mil euros de ajuda humanitária destinada às famílias afetadas pelas inundações.

O mesmo apelo fez o governo talibã para tentar enfrentar as consequências das cheias que devastaram várias aldeias no leste do Afeganistão.

As cheias no país já mataram cerca de 200 pessoas e arrasaram dezenas de casas infraestruturas e campos agrícolas.