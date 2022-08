"É difícil de imaginar" qualquer regresso à normalidade no Afeganistão sob domínio do regime talibã

Um ano depois da retirada das forças norte-americanas, "é difícil de imaginar" qualquer regresso à normalidade no Afeganistão sob domínio dos talibãs, que "não sabem governar", disse à Lusa a organização Freedom House.

Anne Richard, que lidera o mecanismo de coordenação de Direitos Humanos afegão da Freedom House, sediada em Washington, afirmou que os talibãs são combatentes experientes que já mostraram o seu desrespeito pelos direitos humanos básicos, e "não sabem governar nem estão abertos à construção de organizações da sociedade civil".

"O Afeganistão tem uma grande necessidade de pessoas que possam governar com consciência e para o benefício de todos os cidadãos, respeitando os direitos humanos e evitando a corrupção", disse Richard em entrevista à Lusa, salientando que se torna difícil de conceber uma "vida normal" no país.

As tropas norte-americanas concluíram a retirada do Afeganistão a 30 de agosto de 2021, deixando o país definitivamente nas mãos dos talibãs.

De acordo com Anne Richard, quando as forças norte-americanas e da coligação fizeram planos para se retirar e os talibãs entraram em Cabul, assumindo o controlo do Governo, muitos afegãos "imediatamente tentaram fugir do país ou esconder-se", por vezes de forma desesperada, o que ficou registado nas imagens do aeroporto de Cabul repleto.