Eleições em Angola são "tema angolano" que "não deve ser resolvido por intermediários", diz Marcelo

O resultado das eleições de Angola foi, na madrugada desta segunda-feira, dado como final e aprovado pela Comissão Nacional de Eleições. Na ata consta a vitória do MPLA.

O líder da UNITA esteve no domingo no funeral de José Eduardo dos Santos e falou com Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República transmitiu uma posição sobre o processo eleitoral pela primeira vez. Diz que devem ser os angolanos a resolver a questão eleitoral e garante que Portugal não vai interferir no processo.