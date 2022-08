O último adeus a José Eduardo dos Santos no dia em que faria 80 anos

Este domingo, foi sepultado José Eduardo dos Santos, antigo presidente de Angola. Houve representantes de mais de 20 país, incluindo Portugal, a marcar presença no funeral de Estado.

José Eduardo dos Santos foi recordado sobretudo pela conquista da paz e da reconciliação nacional.

Foram horas de homenagens e discursos que trouxeram à memória marcantes do ex-Presidente. Transversal a todos, o papel que teve na independência do país e no fim da guerra civil.

Mais de 20 chefes de estado e de Governo estiveram na cerimónia, Portugal incluído, e ainda altas figuras políticas de angola, como o Presidente do maior partido da oposição.

Nem a tensão familiar ficou de fora no último adeus. Fez-se notar pela ausência das filhas mais velhas.

José Eduardo dos Santos morreu a 8 de julho, em Barcelona. Foi sepultado mais de um mês depois, no dia em que iria fazer 80 anos.