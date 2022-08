UNITA vai contestar resultados das eleições em Angola

A UNITA anunciou esta terça-feira que vai entregar uma reclamação a pedir a suspensão dos resultados das eleições em Angola, que dão a vitória ao MPLA.

O partido da oposição afirmou que não foi notificado da decisão e que não reconhece os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições de Angola.

Através de um vídeo divulgado pelo Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política, a UNITA afirmou ter tomado conhecimento dos resultados por intermédio dos órgãos de comunicação social públicos.

"A UNITA não foi notificada da decisão do Plenário que caucionou os referidos resultados e ao seu mandatário não foi entregue a cópia da acta do apuramento dos resultados definitivos das eleições gerais de 24 de Agosto, como previsto no nº 3 do artigo 136º da Lei Orgânica Sobre as Eleições Gerais."

MPLA venceu eleições com 51,17% dos votos

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola divulgou, esta segunda-feira, os resultados finais das eleições no país. Coube ao presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, revelar os dados oficiais das 26.488 mesas de votos, distribuídas nos 164 municípios, 18 províncias do país, bem como no exterior de Angola.

O MPLA, partido de João Lourenço, que está no poder há 47 anos, é o vencedor com 51,17% dos votos, o correspondente a 124 deputados.

Logo atrás, surge a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), com 43,95% dos votos e 90 deputados.

Do total de 14.399.391 milhões de eleitores, votaram nas eleições do passado dia 24, "6.454.109 eleitores", ou seja, 44,82% votos, revelou o presidente da CNE, dando conta ainda de uma abstenção de 55,18%, correspondendo a quase oito milhões de angolanos.

Confira a lista completa e final dos resultados: