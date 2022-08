25.º aniversário da morte de Diana Spencer: a vida e o fim trágico da "princesa do povo"

Quando passam 25 anos da morte de Diana Spencer, mantém-se o mito em torno da “princesa do povo”, como ficou conhecida. Lady Di sofreu um acidente de viação num túnel em Paris, foi levada com vida para o hospital, mas acabou por morrer na madrugada de 31 de agosto de 1997. Várias teorias foram avançadas sobre as causas do acidente, mas as investigações revelaram que o motorista conduzia a grande velocidade e sob efeito do álcool.

O 25.º aniversário da morte de Diana Spencer, com apenas 36 anos, foi o pretexto para o lançamento de novos documentários sobre a vida da princesa de Gales. "The Diana Investigations" avança a hipótese de Lady Di ter previsto a sua morte dois anos antes de acontecer, uma fonte terá dito à princesa que um acidente de automóvel poria fim à sua vida. Princesa Diana poderá ter previsto a sua morte, revela nova série documental A efeméride foi também pretexto para outro documentário que aborda o modo como era vista pelo público e pelos media. O autor e realizador de "The Princess", Ed Perkins, considera que com a morte de Diana "a vida parou", impacto que só voltou a sentir no 11 de Setembro. "The Princess" é um retrato da vida de Diana, protagonizado pela atriz Kristen Stewart. Começa no noivado da princesa, aos 19 anos, com o príncipe Carlos, de 32, e termina no fatal acidente de carro na capital francesa. Novo documentário explora a adoração e o escrutínio à princesa Diana

(Tim Graham/ Getty)

Lady Di era considerada uma pessoa carismática e muito dedicada às causas sociais. Esteve em Angola, onde promoveu iniciativas para o controlo das minas terrestres. Lutou contra o estigma que afetava as vítimas de sida e ajudou a esclarecer a opinião pública sobre a doença.

(Princess Diana Archive/ Getty)

Diana casou-se com o príncipe Carlos em 1981 e da relação nasceram William e Harry, em 1982 e 84. A cerimónia na Catedral de São Paulo, em Londres, foi acompanhada por cerca de 750 milhões de pessoas. Mais tarde, a conturbada relação do casal alimentou a curiosidade da imprensa cor-de-rosa. No final de 1992, foi anunciado o início do processo de divórcio que só ficou concluído em 1996.

(Princess Diana Archive/ Getty)