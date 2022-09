Mais de 1.200 pessoas morrem nas cheias que continuam a afetar o Paquistão, desde o início da época das monções, em junho.

O Governo já pediu ajuda externa e decretou estado de calamidade em 50 cidades do país.

De acordo com as autoridades, um terço do Paquistão está debaixo de água e há cerca de 750 mil animais mortos.

Mais de 6,5 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente e a ONU alertou para o perigo das águas paradas que podem provocar doenças graves.