"Boris Johnson deixa como legado positivo a ajuda histórica à Ucrânia"

Germano Almeida diz que Lizz Truss é a candidata favorita na sucessão de Boris Johnson.

O comentador da SIC diz que o atual primeiro-ministro deixa um legado positivo, nomeadamente no papel do Reino Unido na guerra da Ucrânia.

Após oito semanas de eleições internas para substituir Boris Johnson à frente do partido Conservador, os britânicos vão saber esta segunda-feira se a favorita Liz Truss será a terceira mulher primeira-ministra, ou Rishi Sunak o primeiro chefe de governo não caucasiano.

O anúncio pelo Comité 1922, o conselho dos deputados que organiza as eleições para a liderança, terá lugar às 12:30 em Londres, mas a passagem do 'bastão' só terá lugar na terça-feira, quando Johnson apresentar a demissão de primeiro-ministro à rainha Isabel II no castelo de Balmoral, na Escócia.