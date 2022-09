Truss ou Sunak? Britânicos ficam hoje a saber quem é o novo primeiro-ministro

Após oito semanas de eleições internas para substituir Boris Johnson à frente do partido Conservador, os britânicos vão saber esta segunda-feira se a favorita Liz Truss será a terceira mulher primeira-ministra, ou Rishi Sunak o primeiro chefe de governo não caucasiano.

O anúncio pelo Comité 1922, o conselho dos deputados que organiza as eleições para a liderança, terá lugar às 12:30 em Londres, mas a passagem do 'bastão' só terá lugar na terça-feira, quando Johnson apresentar a demissão de primeiro-ministro à rainha Isabel II no castelo de Balmoral, na Escócia.

A viagem até ao norte do país, que rompe com a tradição de a audiência se realizar no Palácio de Buckingham em Londres, vai tornar a transição mais demorada, pois também o sucessor terá de viajar cerca de 1.600 quilómetros (ida e volta) entre a capital e o castelo escocês.

A demissão de Boris Johnson

O longo processo começou a 7 de julho, quando Boris Johnson anunciou a renúncia na sequência da demissão de 60 membros do governo, instigados por uma série de escândalos e dúvidas sobre a integridade do líder.