Ataque no Canadá: polícia investiga morte de um dos suspeito dos esfaqueamentos

Um suspeito do esfaqueamento que levou à morte de 10 pessoas no Canadá foi encontrado sem vida, mas o outro suposto autor do crime, e seu irmão, continua a monte. O país está em choque e a comunidade onde tudo aconteceu está de luto.

A polícia localizou o corpo de Damien Sanderson, numa altura em que o irmão, Myles Sanderson, continua em fuga. Os irmãos são suspeitos de matarem 10 pessoas e ferirem outras 19 em duas comunidades da província de Saskatchewan.

As autoridades estão agora a investigar se um dos irmãos matou o outro no rescaldo do atentado, enquanto continua em marcha uma operação de larga escala para capturar o suspeito.

Este ataque marca um dos mais mortíferos da história moderna do Canadá. Os motivos continuam a ser uma incógnita, mas alguns moradores consideram que o ataque possa estar relacionado com drogas.

O massacre durou várias horas e passou por 13 localidades diferentes.